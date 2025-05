Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung di Indonesia dan Eropa sepanjang Sabtu ini, 3 Januari 2015. Inilah jadwalnya:



Pertandingan yang disiarkan televisi:



Turnamen Frenz Cup



Frenz United Indonesia Vs Liverpool

(Siaran langsung KompasTV, pukul 16.00 WIB)



Liga Spanyol



Atletico Madrid Vs Levante

(Siaran langsung Fox Sports, pukul 22.00 WIB)



Sevilla Vs Celta Vigo

(Siaran langsung Fox Sports, Ahad, pukul 00.00 WIB)



Pertandingan yang tak disiarkan televisi:



Liga Spanyol



Elche Vs Villarreal

Deportivo La Coruna Vs Athletic Bilbao

Malaga Vs Almeria



Piala FA Inggris



Leicester Vs Newcastle United

Tranmere Vs Swansea

Bolton Vs Wigan

Barnsley Vs Middlesbrough

Charlton Vs Blackburn

West Bromwich Albion Vs Gateshead

Blyth Spartans Vs Birmingham

Huddersfield Vs Reading

Fulham Vs Wolverhampton Wanderers

Cambridge Vs Luton

Preston Vs Norwich

Doncaster Vs Bristol City

Rochdale Vs Nottingham Forest

Rotherham Vs Bournemouth

Millwall Vs Bradford

Derby Vs Southport

Brentford Vs Brighton



SKY | NS



