TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola di Eropa akan berlangsung Ahad malam hingga Senin dinihari, 9 Februari. Inilah jadwalnya:



Liga Inggris



Burnley Vs West Brom

(Siaran langsung Bein Sport 3, Ahad, pukul 21.05 WIB)



West Ham United vs Manchester United

(Siaran langsung SCTV, Ahad, pukul 23.15 WIB)



Newcastle United Vs Stoke City





Liga Spanyol



Espanyol Vs Valencia

(Siaran langsung Fox Sports, Ahad, pukul 01.00 WIB)



Athletic Bilbao Vs Barcelona

(Siaran langsung RCTI, Senin, pukul 03.00 WIB)



Cordoba Vs Almeria



Getafe Vs Sevilla





Liga Italia



Napoli Vs Udinese

(Siaran langsung Kompas TV, Ahad, pukul 21.00 WIB)



Cagliari Vs Roma

(Siaran langsung Bein Sport 1, Ahad, pukul 21.00 WIB)



Inter Milan Vs Palermo



Fiorentina Vs Atalanta



Empoli Vs Cesena



Sampdoria Vs Sassuolo







Bundesliga Jerman



Werder Bremen Vs Bayer Leverkusen



Augsburg Vs Eintracht Frankfurt





ESPN | NS