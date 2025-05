TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang Ahad malam hingga Senin dinihari, 5 Januari 2015, akan berlangsung sejumlah pertandingan sepak bola di Indonesia dan Eropa. Inilah jadwalnya:



Frenz International Cup:



Internacional Vs Valencia

(Siaran langsung Kompas TV, pukul 14.30 WIB)



Liga Spanyol:



Valencia Vs Real Madrid

(Siaran langsung RCTI, pukul 23.00 WIB)



Real Sociedad Vs Barcelona

(Siaran langsung RCTI, Senin, pukul 03.00 WIB)



Getafe Vs Rayo Vallecano



Espanyol Vs Eibar



Piala FA Inggris:



Yeovil Town Vs Manchester United



Chelsea Vs Watford



Arsenal Vs Hull City



Manchester City Vs Sheffield Wednesday



Aston Villa Vs Blackpool



Southampton Vs Ipswich Town



Dover Vs Crystal Palace



QPR Vs Sheffield United



Sunderland Vs Leeds United



Stoke City Vs Wrexham.



ESPN | NS



