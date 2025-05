Jadwal Siaran Bola Malam Ini: Piala FA dan Jenderal Sudirman

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Arsenal, Manchester United, dan Manchester City memetik kemenangan dalam babak ketiga Piala FA, giliran Chelsea, Swansea, Tottenham, dan Leicester yang akan mengadu nasib dalam jadwal bola malam ini, Ahad, 10 Januari 2016.



Selain pertandingan-pertandingan Piala FA, jadwal bola malam ini juga menghadirkan pertandingan semifinal Piala Jenderal Sudirman antara Pusamania Borneo FC melawan Semen Padang.



Berikut ini jadwal lengkap siaran langsung pertandingan sepak bola malam ini:



PIALA FA

19.00 Oxford United FC vs Swansea City (Bein Sports 1)

21.00 Chelsea vs Scunthorpe United FC (Bein Sports 1)

23.00 Tottenham Hotspur vs Leicester City (Bein Sports 1)



PIALA JENDERAL SUDIRMAN

19.30 Pusamania Borneo FC vs Semen Padang (NET TV)



GADI MAKITAN