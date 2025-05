TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan akan berlangsung di Tanah Air dan Eropa pada Ahad malam, 2 Oktober 2016. Salah satu laga menarik akan terjadi di Liga Inggris, yakni antara Tottenham dan Manchester City. Sedangkan di Liga Spanyol, ada duel antara Valencia dan Atletico Madrid.



Berikut ini jadwal lengkapnya.



Liga Inggris



Ahad, 2 Oktober 2016

18.00: Manchester United vs Stoke City (beIN Sports 1)

20.15: Leicester City vs Southampton (beIN Sports 2)

20.15: Tottenham Hotspur vs Manchester City (MNC TV/beIN Sports 1)

22.30: Burnley vs Arsenal (RCTI/beIN Sports 1)



Liga Spanyol



Ahad, 2 Oktober 2016

17.00: Valencia vs Atletico Madrid (beIN Sports 1)

21.15: Real Madrid vs Eibar (beIN Sports 1)

23.30: Espanyol vs Villarreal (beIN Sports 6)

23.30: Malaga vs Athletic Bilbao (beIN Sports 7)



Senin, 3 Oktober 2016

01.45: Celta Vigo vs Barcelona (beIN Sports 1)



Liga Italia



Ahad, 2 Oktober 2016

17.30: Empoli vs Juventus (beIN Sports 3)

20.00: Atalanta vs SSC Napoli (beIN Sports 3)

20.00: Bologna vs Genoa

20.00: Cagliari vs Crotone

20.00: Sampdoria vs Palermo (beIN Sports 6)

23.00: AC Milan vs Sassuolo

23.00: Torino vs Fiorentina



Senin, 3 Oktober 2016

01.45: Roma vs Inter



Indonesia Soccer Championship



Ahad, 2 Oktober 2016

16.00: Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC (Indosiar)

19.00: Persija vs Perseru (SCTV)

21.00: PS TNI vs Persegres (O Channel).



UEFA | NS