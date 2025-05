TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung Ahad malam ini, termasuk laga semifinal Piala Jenderal Sudirman antara Pusamania Borneo FC dan Semen Padang.



Di Inggris, giliran Piala FA yang diikuti klub-klub, termasuk malam ini akan melibatkan Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Leicester. Di Italia, Inter Milan dan Juventus juga akan sama-sama bermain.



Berikut ini jadwal lengkapnya:



Piala Jenderal Sudirman

(Semifinal)



Pusamania Borneo FC vs Semen padang

(siaran langsung Net TV, pukul 19.30 WIB)





Piala FA

(babak ketiga)



Oxford United vs Swansea City

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 19.00)



Chelsea vs Scunthorpe United

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 21.00 WIB)



Tottenham Hotspur vs Leicester City

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 23.00 WIB)



Carlisle United vs Yeovil Town

Cardiff City vs Shrewsbury Town





Liga Italia



Frosinone vs Napoli

(siaran langsung Bein Sports 2, pukul 21.00 WIB)



Sampdoria vs Juventus

(siaran langsung Quad Sports Orange TV, Ahad, pukul 02.45 WIB)



Inter vs Sassuolo

Atalanta vs Genoa

Bologna vs Chievo

Verona vs Palermo

Torino vs Empoli





Liga Spanyol



Real Sociedad vs Valencia

(siaran langsung Festival Orange TV, pukul 22.00 WIB)



Celta Vigo vs Atletico Madrid

(siaran langsung Festival Orange TV, Ahad, pukul 02.30 WIB)



Villarreal vs Sporting Gijon

Eibar vs Espanyol

Las Palmas vs Malaga



