Jadwal Siaran Sepak Bola Malam Ini, Ada Laga Arsenal dan Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu malam, 2 Januari 2016, akan berlangsung pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol. Untuk Liga Inggris, pertandingan itu adalah laga awal dari putaran kedua atau tepatnya pertandingan minggu ke-20.



Malam ini, Arsenal dan Leicester, yang saat ini masih berbagi puncak klasemen dengan nilai sama, akan sama-sama berlaga. Arsenal akan melawan Newcastle pada Sabtu malam, sedangkan Leicester akan menghadapi Bournemouth.



Untuk La Liga Spanyol, ini baru pertandingan pekan ke-17. Barcelona, yang masih memuncaki klasemen, malam ini akan melawan Espanyol.



Berikut ini jadwal lengkapnya:



Liga Inggris



West Ham United vs Liverpool

(siaran langsung Bein Sports 3, Sabtu, pukul 19.45 WIB)



Leicester City vs Bournemouth

(siaran langsung Bein Sports 1, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Arsenal vs Newcastle United

(siaran langsung Bein Sports 3, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Manchester United vs Swansea City

(siaran langsung Bein Sports 2, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Watford vs Manchester City

(siaran langsung Bein Sports 1, Ahad, pukul 00.30 WIB)



Sunderland vs Aston Villa



Norwich City vs Southampton



West Brom vs Stoke City.





Liga Spanyol



Espanyol vs Barcelona

(siaran langsung RCTI, Sabtu, pukul 22.00 WIB)



Atletico Madrid vs Levante

(siaran langsung Festival Orange TV, Ahad, pukul 02.30 WIB)



Malaga vs Celta de Vigo



NURDIN