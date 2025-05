Jajal Mobil Sapu Angin Karya ITS, Wali Kota Risma Puas

TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Jony Hermawan serta Konsul Jenderal Jepang Yoshiharu Kato meluncurkan mobil Formula Sapu Angin Speed III (SAS III) hasil karya mahasiswa di Jalan Bukit Darmo Golf Surabaya, Ahad, 16 Agustus 2015.



Usai meresmikan mobil baru itu Risma langsung mencobanya dengan dikemudikan oleh salah seorang perancang mobil tersebut, Akbar Rais. Risma hanya mengenakan helm tanpa pakaian balap lengkap. Adapun sebagai pengemudi Akbar mengenakan kostum pembalap lengkap dengan helmnya.



Mobil jenis sedan dengan mesin 4500 cc itu melaju dengan kecepatan 60 sampai 80 kilometer per jam, sehingga wajah Risma seakan tampak kepanasan. "Enak, seperti naik bom-bom car. Sekali-kali kalian harus mencobanya biar tahu rasanya naik mobil balap," kata Risma kepada wartawan.



Menurut Risma Pemerintah Kota Surabaya selalu mendukung dan mengapresiasi Tim Sapu Angin dalam mengeluarkan inovasi sehingga diharapkan bisa berlaga di kancah Internasional. “Saya yakin kalau kalian tidak putus asa kita akan punya titik temu antara industri dan hasil penelitian,” katanya.



Rektor ITS Jony ‎Hermawan menuturkan proses pembuatan kendaraan tersebut merupakan pembelajaran yang sangat baik bagi mahasiswanya. Sebab yang dinilai bukan hanya soal kendaraannya melainkan juga proses sejak awal pembuatan, menjadi mobil, hingga bisa dilombakan. “Mereka merencanakan, melaporkan semua sistem itu dalam suatu dokumen yang terstruktur,” kata dia.



Ke depannya, kata dia, proses pembelajaran semacam ini harus digalakkan di kampus karena dianggap lebih aplikatif dalam mempelajari suatu disiplin keilmuan. “Proses semacam ini tidak ada di bangku kuliah,” ujarnya.



Mobil Formula Sapu Angin Speed III akan berlaga pada ajang Student Formula Japan (SFJ) pada tanggal 1-5 September 2015 mendatang. SFJ 2015‎ merupakan kompetisi yang tidak mengacu pada race akhir, namun untuk menjadi pemenang peserta harus mendapatkan poin tertinggi dari beberapa penilaian, yaitu Static Events: Presentation 75, Engineering Design 150, Cost Analysis 100. Ditambah pula dengan Dynamic Events: Acceleration 75, Skid-Pad 50, Autocross 150, Efficiency 100, Endurance 300. Dengan ‎Total Points 1,000.



Sebelumnya, ITS juga telah meluncurkan mobil Formula Sapu Angin Speed I (SAS I) generasi pertama, mobil ini meraih Best Rookie Award (penghargaan pendatang baru terbaik) pada kompetisi Student Formula Japan (SFJ) tahun 2013. Tahun berikutnya, ITS kembali meluncurkan Sapu Angin Speed II yang diikutkan pada kompetisi SFJ 2014.



MOHAMMAD SYARRAFAH