Jalan Pintas Agar Usaha Menurunkan Berat Badan Lebih Mudah

Hidup akan lebih sehat dengan bila kita terbiasa berolah raga dan mengkonsumsi makanan sehat kaya serat. Tapi apa daya, bagi sebagian orang, menghabiskan waktu satu hari penuh di sasana olah raga terdengar cukup membosankan. Begitu pun untuk membiasakan diri memilih makanan sehat.



Selain harus memastikan asupan yang dikonsumsi, ternyata ada cara yang lebih mudah untuk menjalani diet. Di samping selalu mengonsumsi makanan kaya serat dan rajin berolah raga, berikut jalan pintas yang dapat dilakukan agar diet jadi lebih mudah.



Selalu makan buah dan sayur



Saat berbicara mengenai diet, hal yang paling penting untuk dilakukan ialah mengonsumsi makanan kaya serat yang segar dan tentunya bebasb ahan pengawet. Bagi kebanyakan orang yang sedang menjalani diet, hal tersebut tentu cukup menyiksa.



Namun, alih-alih selalu menyiapkan buah dan sayur bebas pestsida, anda dapat menyimpan buah dan sayur beku yang sama-sama terjaga kesegarannya. Pada pagi hari, anda dapat mencampurkan buah beku seperti buah berri ke dalam sereal atau disantap bersama yogurt.



Pada malam hari, anda dapat memanaskan beberapa jenis sayuran beku sebagai menu utama makan malam. Masih dengan buah dan sayur segar beku yang anda miliki, tidak ada salahnya mencampur buah kaleng dengan sayur beku. Tentu saja tanpa ditambah garam atau gula.



Cukup tidur



Tidur delapan jam sehari rasanya menjadi dambaan setiap orang. Ternyata, tidur dengan durasi yang cukup dapat membantu menurunkan berat badan. Jika anda melewatkan satu malam saja untuk beristirahat, hal tersebut akan berdampak pada kebugaran tubuh.



Saat anda hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat, pastikan untuk menyempatkan diri untuk tidur siang. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat membantu meningkatkan daya ingat. Tidur 15 menit lebih awal akan membantu anda memperoleh kualitas tidur yang maksimal. Anda dapat melanjutkan pola tersebut selama beberapa waktu dan lihat perbedaannya.



30 menit latihan kardio per hari



Untuk mengurangi risiko serangan jantung, kebanyakan ahli bedah merekomendasika untuk latihan kardio selama sedikitnya 30 menit per hari, selama lima hari per minggu. Latihan kardio secara rutin dipercaya akan meningkatkan kualitas tidur di malam hari.



Jangan pernah menyepelekan latihan. Sebab, jika dalam jangka waktu yang cukup lama anda tidak melakukan latihan, maka akan terasa bedanya saat mrmulsi latihan lagi. Tidak memiliki banyak waktu untuk latihan di sasana? Anda dapat memafaatkan tangga di rumah atau berjalan kaki di sekitar area kantor.



Kualitas bukan kuantitas



Jika anda tidak memiliki cukup waktu untuk berolah raga dalam waktu lama, manfaatkan saja waktu yang anda miliki dengan menggabungkan beberapa gerakan kardio yang menguras tenaga. Latihan tanpa alat pun dapat anda lakukan asal ada kemauan. Alat dan waktu bukan alasan untuk malas melakukan latihan rutin guna mendukung program diet.



