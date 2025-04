Perbesar

Jalur alternatif Padang - Bukittinggi di Malalak, Agam, Sumatera Barat, 4 April 2025. Polda Sumbar memberlakukan sistem One Way (satu arah) untuk arus balik mulai 4-6 April 2025 pukul 12.00 - 17.00 WIB dimana kendaraan dari Padang ke Bukittinggi melalui jalan utama via Padang Panjang sementara sebaliknya menggunakan jalur alternatif di Malalak dalam rangka mengantisipasi kemacetan selama arus balik. Antara/Iggoy el Fitra