Jerman Tekuk Azerbaijan 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - Andre Schurrle mencetak dua gol untuk membawa Jerman memperpanjang rekor apik mereka dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA Grup C. Timnas Jerman menang 4-1 atas Azerbaijan dalam pertandingan yang berlangsung di Baku, Minggu malam WIB, 26 Maret 2017.



Lebih dipilih pelatih Joachim Low ketimbang Mesut Ozil di starting line up, Schurrle mencetak gol pertama dan terakhir Jerman pada menit ke-19 dan ke-81.



Tuan rumah sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-31 melalui gol Dima Nazarov. Namun, Thomas Muller dan Mario Gomez masing-masing mencetak satu gol sebelum babak pertama berakhir.



Kemenangan Jerman ini membawa mereka kokoh di klasemen Grup C dengan 15 poin. Di tempat kedua ada Irlandia Utara dengan 10 poin.



The Azeris—julukan Azerbaijan, memulai pertandingan dnegan baik dan memberi beberapa ancaman. Fans mereka pun bersorak senang setelah Nazarov, yang bermain di Bundesliga 2, menyamakan kedudukan.



Bagaimanapun, Jerman hanya butuh lima menit untuk kembali unggul, sebelum akhirnya mencetak satu gol lagi di babak pertama, dan satu gol di babak kedua, dan memenangi pertandingan.

SKY SPORTS | GADI MAKITAN