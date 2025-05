TEMPO.CO, New Jersey - John F. Nash Jr, ahli matematika yang meraih Hadiah Nobel pada 1994 dan inspirasi hidupnya dituangkan dalam film "A Beautiful Mind", meninggal bersama istrinya dalam kecelakaan mobil di New Jersey pada Sabtu 23 mei 2015. Dia meninggal di usia 86 tahun.



Gregory Williams dari Kepolisian Negara New Jersey mengatakan Nash dan istrinya, Alicia, 82 tahun, berada di taksi sekitar pukul 4.30 sore ketika pengemudi kehilangan kendali saat membelok dan menabrak pagar pembatas dan mobil lain.



John Forbes Nash Jr. lahir di Bluefield, West Virginia, Amerika Serikat, 13 Juni 1928. Ayahnya, John Forbes Nash Sr., adalah insinyur listrik. Ibunya, Margaret Virginia Martin, adalah seorang guru bahasa Latin.



John Nash dapat dikatakan sebagai anak ajaib walau dia bukan pelajar yang cemerlang. "Dia membaca terus-menerus. Ia bermain catur. Dia menyiulkan seluruh melodi Bach," tulis Sylvia Nasar, penulis biografi Nash, "A Beautiful Mind", dalam sebuah artikel di The New York Times pada 1994.







Di sekolah tinggi, ia secara tak sengaja menemukan buku "Men of Mathematics" karya Eric Temple Bell dan segera menunjukkan keterampilan matematikanya dengan membuktikan teori klasik Fermat. "Itu sebuah prestasi," kata Nash.



Berniat menjadi insinyur seperti ayahnya, Nash masuk Universitas Carnegie Mellon (kemudian disebut Carnegie Institute of Technology). Tapi, karena kekesalannya pada jadwal kuliah yang ketat dan didorong oleh salah seorang profesor yang melihat potensi kejeniusan matematikanya, ia beralih ke matematika.



Setelah menerima gelar sarjana dan master di Carnegie, ia tiba di Princeton pada 1948. Saat itu adalah momen di mana anak-anak Amerika bermimpi tumbuh menjadi fisikawan seperti Einstein atau matematikawan brilian seperti John von Neumann.



Dan John Nash, yang tinggi dan tampan, dengan cepat menjadi terkenal karena dianggap memiliki kesombongan intelektual dan sering melakukan kebiasaan aneh. Dia mondar-mandir di lorong, pergi di tengah percakapan, bersiul terus-menerus dan sangat ambisius, demikian rekan-rekannya mengingatnya.



Ia menemukan sebuah permainan, yang dikenal sebagai Nash. Permainan ini menjadi terkenal di tempat nongkrong Fine Hall, tempat Neumann dan Einstein sering menghabiskan kopi sore, yang dikenal dengan sebutan "rumah bagi departemen matematika". (Permainan yang sama, diciptakan secara independen di Denmark, kemudian dijual oleh Parker Brothers dengan nama Hex.)



Ia juga menemukan jalan keluar dari masalah yang belum terpecahkan oleh Neumann dan Oskar Morgenstern, pelopor teori permainan, dalam buku mereka, "Theory of Games dan Economic Behavior."







Von Neumann dan Morgenstern, menguraikan dalam buku itu apa yang disebut, 'zero-sum game', di mana keuntungan satu pemain adalah kerugian bagi orang lain. Tapi, kebanyakan interaksi di dunia nyata berjalan lebih rumit, kepentingan para pelaku tidak selamanya saling bertentangan, dan selalu ada peluang untuk saling menguntungkan.



Solusi Nash termuat dalam tesis doktoral 27-halaman yang ia tulis ketika ia berusia 21 tahun. Dia memberikan cara menganalisis bagaimana setiap pelaku bisa memaksimalkan keuntungannya dengan asumsi bahwa para pelaku lain juga akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka.



Perluasan yang tampak sederhana dari teori permainan tersebut (Theory of Game)dianggap telah membuka jalan bagi teori ekonomi yang akan diterapkan untuk berbagai situasi pasar. "Ini adalah penemuan yang sangat orisinal," kata Kuhn. "Berbagai orang akan datang dengan hasil yang sama pada saat yang sama, tapi John melakukannya dan dia melakukannya dengan caranya sendiri."



Setelah menerima gelar doktor di Princeton, Nash kemudian menjabat sebagai konsultan untuk RAND Corporation dan instruktur di MIT dan masih sering berusaha memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan orang lain.



Dengan berani, ia mengembangkan suatu pendekatan yang orisinil tentang persoalan dalam geometri diferensial, menunjukkan bahwa ruang abstrak geometris yang disebut 'Lipatan Riemannian' dapat dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil di ruang Euclidean.







Sementara karir dan reputasinya berkembang dan tumbuh, kehidupan pribadi Nash menjadi semakin kompleks. Hubungannya dengan seorang perawat di Boston, Eleanor Stier, membuahkan seorang putra, John David Stier, pada 1953. Nash juga memiliki serangkaian hubungan dengan sesama laki-laki. Pada musim panas 1954 ia ditangkap di kamar mandi pria sedang melakukan tindakan tak senonoh.



Dan, keraguan tentang kemampuannya menggerogoti dirinya. Dua penghargaan tertinggi di bidang matematika, Kompetisi Putnam dan Fields Medal, tidak berhasil diraihnya.



Pada 1957, setelah dua tahun menjalani putus-sambung pacaran, ia menikahi Alicia Larde, seorang kepala fisika MIT dari keluarga aristokrat Amerika Tengah dan salah satu dari hanya 16 perempuan dari kelas 1955. "Dia sangat, sangat tampan, sangat cerdas," kata Alicia pada Sylvia Nasar.



Namun, di awal 1959, saat istrinya mengandung putra mereka, John, Nash mulai berubah. Kecemerlangan otaknya berubah menjadi kengerian, yang membawanya ke dalam sifat paranoia dan delusi. Pada April ia dirawat di Rumah Sakit McLean, menjalani terapi bagi orang sakit jiwa bersama dengan, antara lain, penyair Robert Lowell.



Itu adalah awal penurunan tajam prestasinya. Setelah melewati prosedur rawat inap, Nash harus menjalani terapi kejut listrik dan beristirahat sementara ke Eropa. Ia mengirimkan kartu pos rahasia kepada rekan-rekan dan anggota keluarganya. Selama bertahun-tahun ia menelusuri kampus Princeton, sendirian melewati Fine Hall tempat ia pernah menunjukkan prestasi matematika yang mengejutkan.







Meskipun teori permainan (game theory) menjadikan ia terkenal dan karyanya tersebut semakin sering dikutip dan diajarkan secara luas dalam bidang ekonomi di seluruh dunia, Nash dipastikan tidak terlibat lagi dengan dunia profesional tersebut.



"Dia tidak menerbitkan satu pun makalah ilmiah sejak 1958," tulis Nasar. "Dia tidak mengadakan kegiatan akademik sejak 1959. Banyak orang mendengar informasi yang salah bahwa ia telah memiliki lobotomi. Lainnya, terutama yang berada di luar Princeton, hanya berasumsi bahwa ia sudah mati. "



Myerson ingat dalam sebuah wawancara telepon diceritakan bahwa salah seorang yang menulis kepada Nash pada 1980 sempat meminta izin untuk mencetak ulang artikelnya dan ia menerima jawaban dengan satu kalimat tertulis di atasnya: "Anda dapat menggunakan artikel saya seolah-olah saya telah mati."



Nash beruntung memiliki keluarga, rekan kerja dan teman-teman di Princeton dan di tempat lain, yang melindunginya dan membantunya bertahan hidup. Nash telah menceraikan istrinya sejak 1963, tetapi istrinya terus berada di sampingnya, membawanya ke rumahnya untuk tinggal di sana hingga 1970. Pasangan tersebut menikah untuk kedua kalinya pada 2000.



Pada awal 1990-an, ketika komite Nobel mulai menyelidiki kemungkinan pemberian penghargaan di bidang ekonomi kepada Nash, penyakitnya tampak telah mulai membaik. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke dunia profesionalnya. "Saya muncul dari pemikiran yang tidak rasional, bukan karena obat-obatan tetapi karena perubahan hormonal alami dari penuaan," tulisnya dalam email kepada Kuhn pada 1996.



Koleganya, termasuk Kuhn, membantu membujuk komite Nobel untuk memberikan penghargaan kepada Nash. Akhirnya ia mendapatkan Nobel itu bersama dua ekonom, John C. Harsanyi dari Universitas California di Berkeley dan Reinhard Selten dari Universitas Rheinische Friedrich-Wilhelms di Bonn, Jerman. Keduanya termasuk orang yang membela Nash ketika beberapa pihak mempertanyakan pemberian penghargaan untuk orang yang menderita gangguan mental serius.



Setelah kematiannya, Nash meninggalkan dua putra, John David Stier dan John Charles Martin Nash, dan seorang putri, Martha Nash Legg.



Di akhir hidupnya Nash masih sempat bekerja, bepergian dan berbicara di konferensi dan berusaha, antara lain merumuskan teori baru permainan kooperatif. Sahabat-sahabatnya menggambarkan dia sebagai pribadi yang tampak menarik dan malu-malu, sedikit canggung, tenang, dan meninggalkan sedikit sisa arogansi di masa lalunya.



NEW YORK TIMES | MECHOS DE LAROCHA