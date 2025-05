TEMPO.CO, Jakarta - Bek tangguh Everton, John Stones, dikabarkan akan bergabung bersama Barcelona pada transfer musim dingin Januari nanti. Harian Inggris, The Sun, menyatakan Stones sudah mulai bersiap dengan belajar bahasa Spanyol. The Sun mengatakan Stones menghabiskan beberapa jam dalam sepekan untuk belajar bahasa Spanyol secara privat.



Stones memang dikabarkan menjadi rebutan sejumlah klub besar. Pemain 21 tahun ini dinilai sebagai salah satu calon bek terbaik di dunia saat ini. Di usianya yang masih muda dia sudah dipercaya untuk mengawal pertahanan tim nasional Inggris.



Pemain yang juga bisa bermain sebagai bek kanan ini dikenal memiliki pandai membaca pergerakan penyerang lawan dan tangguh dalam duel udara. Stones juga memiliki kecepatan untuk meredam lini depan lawan.



Pada bursa transfer musim panas lalu, Chelsea telah mengajukan 37 juta pound sterling untuk membawanya ke Stamford Bridge. Namun, tawaran itu ditolak Everton.



Barcelona juga dikabarkan sedang mengincar Stones. Saat ini mereka memang membutuhkan pelapis untuk Gerard Pique yang menua. Bek Thomas Vermaelen yang didatangkan dari Arsenal dua tahun lalu dinilai belum mampu beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona. Dia juga rentan mengalami cedera.



Bek Barcelona, Gerard Pique, bahkan menyatakan sangat senang, jika Stones bermain untuk Blaugrana. Barcelona sudah akan diperbolehkan melakukan pembelian pemain pada bursa transfer Januari nanti menyusul berakhirnya hukuman dari FIFA.



THE SUN | FEBRIYAN