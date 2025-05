Jokowi Dijadwalkan Hadiri Final Persib Vs Sriwijaya FC

TEMPO.CO, Jakarta - Mahaka Sports and Entertainment selaku promotor mengkonfirmasi kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada partai final turnamen Piala Presiden 2015 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2015.



"Kami akan rapat Setneg untuk membahas persiapan kehadiran presiden," kata CEO Mahaka Sports and Entertainment Hasani Abdulgani usai pertemuan dengan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015.



Partai final Piala Presiden 2015 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Pertandingan ini dipastikan akan berlangsung ketat baik didalam maupun luar lapangan. Apalagi Persib mempunyai keinginan untuk menjadi yang terbaik setelah sebelumnya menjadi juara ISL.



Persib pada pertandingan final ini tidak hanya melawan Sriwijaya FC. Namun juga akan berhadapan dengan tekanan dari suporter dari tim tuan rumah Persija. Selama ini pendukung kedua mempunyai hubungan yang kurang harmonis sehingga membuat pengamanannya akan diperketat.



"Kami telah melakukan koordinasi dengan semua pihak baik. Kami berharap partai final berjalan dengan lancar. Apalagi akan dihadiri presiden," kata Hasani menambahkan.



Pengamanan pertandingan antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC terbilang cukup istimewa karena akan melibatkan sekitar 30 ribu petugas. Bahkan, pihaknya keamaan juga akan mengawal suporter Persib Bandung atau lebih dikenal dengan Bobotoh mulai berangkat hingga pulang kembali.



Di sepanjang perjalanan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pihak keamanan juga melakukan pengamanan termasuk diperlintasan atau fly over yang akan dilalui Bobotoh. Sebelumnya jalan, pihak keamanan juga melakukan sweeng pada semua suporter.



"Jika akan masalah disepanjang perjalanan, tembakan gas air mata akan dilakukan. Itu yang dimaksud dengan siaga satu. Jika akan pergerakan massa maka leadernya yang akan ditangkap," kata Hasani dengan tegas.



Khusus untuk diareal stadion, pihak Mahaka juga menerapkan aturan yang ketat. Bahkan yang belum mempunyai tiket tidak bisa masuk areal lingkar stadion. Begitu juga dengan pedagang. Sesuai dengan rencana akan didata dan akan diberi Id card khusus.



Terkait dengan harga tiket pihak Mahaka telah mengeluarkan nominalnya yaitu VIP Rp 200 ribu, kategori 1 Rp 150 ribu, kategori 2 Rp100 ribu dan tribun atas Rp50 ribu. Tiket sendiri akan dijuat secara online dan dijual langsung pada dari H pertandingan.



ANTARA