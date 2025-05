TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bahwa Indonesia berencana mendatangkan Jose Mourinho untuk melatih timnasnya, segera menjadi pemberitaan luas di berbagai media internasional, dari Inggris dan Italia sampai Spanyol dan Ekuador.



"Wacana ini sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir, walau memang bukan perkara mudah," kata Imam di Jakarta, 10 Mei 2016.



Selain membidik bekas pelatih berkebangsaan Portugal yang pernah menangani Chelsea, Real Madrid, dan Inter Milan serta dijuluki The Special One itu, Imam juga menargetkan pelatih asal Belanda, Guus Hiddink.



Kabar Indonesia membidik Mourinho ini segera menjadi pemberitaan hangat internasional dengan rata-rata mengutipkan kalimat Imam setelah disiarkan kantor berita Antara.



Kantor berita Reuters dari Inggris menurunkan judul Indonesia Wants 'Special One' to Train National Team atau Indonesia Menginginkan 'Special One' untuk Melatih Tim Nasional.



Menurut Reuters, bulan lalu Mourinho sudah menyatakan siap terjun kembali menjadi pelatih sepak bola awal musim depan.



"Saya berada pada posisi terbuka untuk klub mana pun, untuk tim nasional mana pun, tapi jujur saja jika boleh, saya ingin (melatih) klub, dan menganalisis serta memikirkan apa yang terbaik bagi karier saya dan kembali dengan segala yang saya punya," kata Mourinho.



Pada ujung beritanya, Reuters menyebutkan peringkat sepak bola Indonesia pada urutan 185. Indonesia juga disebut sebagai salah satu dari empat negara yang berlomba menjadi tuan rumah Piala Asia 2023.



Pun demikian dengan kantor berita AFP serta BBC dari Inggris, yang di antaranya menurunkan judul Jose Mourinho Diinginkan oleh Indonesia sebagai Pelatih Kepala.



Sedangkan laman berita Italia, La Repubblica, menurunkan judul L'Indonesia tenta Mourinho: 16,5 milioni per avere lo Special One ct atau Indonesia Mencoba Mourinho: 16,5 juta (euro) untuk The Special One.



Angka setara Rp 250 miliar ini disebut Imam setelah mendapatkan informasi harga kontrak Mourinho dari Erick Thohir yang juga menjadi pemilik klub sepak bola Italia, Inter Milan.



Menurut La Repubblica, kedatangan Mourinho ke Indonesia akan mengundang antusiasme sangat besar.



Demikian pula dengan laman harian olahraga terkemuka Italia, La Gazzetta dello Sport, yang tak kalah antusiatisnya dengan menurunkan judul Indonesia, il ministro dello sport vuole Mourinho in Nazionale, oppure Hiddink atau singkatnya Indonesia Menginginkan Mourinho dan Hiddink.



Pada alinea pertama beritanya, La Gazzetta dello Sport menyatakan FIFA mengenakan sanksi tidak boleh mengikuti kompetisi internasional kepada Indonesia karena pemerintah campur tangan dalam masalah sepak bola, sedangkan The Special One sendiri mengharapkan melatih Manchester United.



Laman berita Metro.co.uk dan fourfourtwo.com juga memberitakan kabar menghebohkan tentang pelatih yang sedang menunggu pinangan Manchester United untuk menggantikan Louis van Gaal itu tapi kemudian muncul kabar tak sedap bahwa MU urung merekrutnya untuk musim depan.



Laman berita Spanyol 20minuto juga membahas berita ini di bawah judul Indonesia Ingin Merekrut Jose Mourinho.



Goal.com dan laman salah satu koran terbesar di Ekuador, El Universo, juga memberitakan kabar dari Indonesia ini dengan menurunkan judul Indonesia yang Sedang Diskors FIFA Membidik Mourinho.



ANTARA



