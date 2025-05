TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok berjanji akan menindak tegas kelompok-kelompok yang sengaja mengacaukan jalannya final Piala Presiden 2015 walaupun mereka masih anak-anak. "Anak-anak yang manja, yang bandel, harus dihukum walaupun kita sayang. Diberi rotan supaya tidak bandel," ujar Ahok saat ditemui di Gelora Bung Karno pada Minggu, 18 Oktober 2015.



Menurut Ahok, Polda Metro Jaya telah siap untuk menjamin keamanan serta mengawal jalannya turnamen yang bergengsi ini. "Di Jakarta enggak ada yang bisa melempar atau apa pun. Polda akan menangkap pengacau walaupun masih di bawah umur," kata Ahok. Ahok berjanji akan memberikan sanksi kepada anak-anak tersebut, seperti mencabut Kartu Jakarta Pintar milik mereka.



Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian pun mengungkapkan hal yang senada dengan Ahok. Dirinya berjanji akan menindak tegas para pengacau ini walaupun masih di bawah umur. "Kami juga minta ke orang tua masing-masing. Anak-anaknya mohon dijaga agar tidak melakukan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab," kata Tito, yang ikut mendampingi Ahok menyapa para Bobotoh di Gelora Bung Karno.



Tito menambahkan, apabila The Jakmania, suporter Persija Jakarta, bisa menerima suporter Persib Bandung untuk bermain di Jakarta, hubungan di antara kedua kelompok suporter ini diprediksi akan membaik. "Jika The Jakmania bisa menerima Bobotoh, The Jakmania pun akan diterima dengan baik di tempat-tempat lainnya," ujarnya.



ANGELINA ANJAR SAWITRI