Kesebelasan Amerika Serikat menjadi tim ketujuh yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia Putri 2015 dengan menyisihkan Kolombia, yang bermain dengan sepuluh orang, 2-0, di Stadion Commonwealth, Edmonton, Kanada, Senin waktu setempat atau Selasa pagi WIB, 23 Juni 2015.



Tampil lebih difavoritkan, AS bermain menekan pada babak pertama dengan menciptakan sejumlah peluang mencetak gol. Namun sejumlah peluang itu gagal dimanfaatkan menjadi gol sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0.



Pada babak kedua, ketika pertandingan baru berlangsung dua menit, kiper Kolombia, Catalina Perez, menjatuhkan penyerang AS, Alex Morgan, di kotak penalti. Wasit memberikan kartu merah kepada Perez sehingga posisinya digantikan penjaga gawang cadangan, Stefany Castano. Kolombia tinggal bermain dengan sepuluh orang. Pemain depan Abby Wambach, yang menjadi eksekutor hukuman tendangan penalti, gagal mengeksekusi dengan baik. Bola tendangannya melenceng ke kiri gawang Castano sehingga selamatlah gawang Kolombia.



Lima menit kemudian, Morgan mendapat operan bola di sebelah kanan kotak penalti Kolombia. Dia menggiringnya dan melancarkan tendangan keras ke gawang Kolombia. Castano mencoba mengebloknya, tapi bola memantul ke dalam gawangnya sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk tim AS.



Pada menit ke-65, pemain gelandang AS, Megan Rapinoe, diganjal di kotak penalti Kolombia sehingga wasit kembali menunjuk titik putih sebagai hukuman atas pelanggaran itu. Pemain tengah Carli Lloyd mengeksekusi hukuman ini dengan baik sehingga AS unggul 2-0. Sampai pertandingan berakhir, skor 2-0 bertahan untuk keunggulan AS.



Namun kemenangan AS ini harus dibayar mahal dengan dikenakannya kartu kuning kepada dua pemainnya, Rapinoe dan Laurent Holiday, atas pelanggaran yang mereka lakukan. Kartu kuning itu merupakan yang kedua mereka terima dalam turnamen ini, sehingga mereka tidak boleh tampil pada babak perempat final menghadapi Cina di Ottawa, Jumat mendatang atau Sabtu pagi WIB.



Masih ada satu tempat lagi pada babak perempat final yang akan diperebutkan Jepang dan Belanda pada Selasa waktu setempat atau Rabu pagi WIB. Tujuh tim yang sudah lolos ke babak perempat final adalah AS, Cina, Jerman, Prancis, Australia, Inggris, dan Kanada.



REUTERS | ESPN | AGUS BAHARUDIN