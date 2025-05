TEMPO.CO, Sidoarjo - Pelatih Surabaya United, Ibnu Grahan, mengaku cukup puas atas penampilan anak-anak asuhannya saat menaklukkan Persib Bandung dalam laga lanjutan Grup C Piala Jenderal Sudirman di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu, 21 November 2015.



"Saya angkat topi kepada semua pemain yang bekerja keras," katanya saat jumpa wartawan seusai pertandingan melawan Persib. Meski hanya menang tipis 1-0, menurut Ibnu, hal itu dapat menambah peluang lolos ke babak selanjutnya.



Ibnu berjanji mengoptimalkan dua laga sisa saat menjamu Pusamania Borneo FC dan Persela Lamongan. "Kemenangan ini membuat poin kami tidak tertinggal jauh dengan tim lain yang berada di Grup C," ujarnya.



Menghadapi dua lagi sisa, Ibnu akan berfokus pada pemulihan fisik anak-anak asuhannya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan saat timnya dikalahkan tim amatir PS TNI dalam laga perdana Grup C, Minggu, 15 November 2015.



"Kami bisa lihat permainan kami tadi. Fisik mereka cukup bagus. Tidak seperti lawan PS TNI pekan lalu. Karena itu, selanjutnya kami akan fokus melakukan recovery fisik pemain secara optimal," katanya.



Di Grup C, Surabaya United berada di posisi keempat dengan mengoleksi 3 poin, di bawah PS TNI (5 poin), Pusamania Borneo FC (4 poin), dan Persib Bandung (3 poin). Persela Lamongan, yang belum mengumpulkan poin satu pun, menempati posisi juru kunci klasemen Grup C.



