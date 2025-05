Kamera Aksi Beresolusi Maksimal

TEMPO.CO, Jakarta - Garmin, perusahaan yang identik dengan gadget navigasi peta, meluncurkan dua kamera aksi VIRB X dan XE. Kamera tersebut merupakan lanjutan dari seri Elite, yang berukuran lebih besar dan berbentuk lonjong. Dua versi terbaru ini berbentuk kotak dan berukuran lebih kecil.



Sepintas, kedua kamera ini malah mirip kamera aksi GoPro, yang diperkuat permukaannya. Harga yang ditawarkan juga bertingkat, mirip dengan versi GoPro, yang memiliki versi Black dan Silver.



VIRB X, yang memiliki fitur lebih basic, dihargai lebih murah, yaitu US$ 299 (sekitar Rp 3,9 juta). Sedangkan versi XE dihargai US$ 399 (sekitar Rp 5,2 juta).



Versi XE, yang lebih canggih, mampu merekam dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu 1.440 piksel dengan kecepatan 30 frame per second. Ini setara dengan resolusi 1.080 piksel dengan kecepatan merekam 60 frame per second.



Versi XI ini dilengkapi dengan fitur “pro mode” yang memudahkan pengguna menyetel komposisi white balance dan ekspos cahaya. “Fitur ini juga bisa mengatur tingkat kejernihan gambar serta batasan ISO,” demikian situs The Verge menuliskan.



Untuk versi X, kecepatan merekam gambarnya diatur hingga 1.080 piksel dengan 30 frame per second saja. Untuk memotret, kedua kamera aksi ini bisa menghasilkan gambar dengan resolusi 12 megapiksel.



Kedua kamera X dan XE ini dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk durasi baterai, Garmin mengatur hingga maksimal 2 jam.



Sayangnya, kedua kamera ini tidak memiliki fitur canggih, seperti untuk mengatur slow motion. Atau fitur lainnya yang mulai populer, yaitu kamera 4K. Kompetitor Garmin, seperti GoPro, Sony, dan ION, telah memiliki fitur-fitur ini pada kamera mereka yang dipasarkan.



Pada masa mendatang, Garmin bakal memasang beberapa fitur tambahan, seperti sensor G-loads, yang bisa mengukur seberapa besar tarikan gravitasi saat kamera digunakan untuk kegiatan skydiving, aerobatik, atau trekking di pegunungan.



Bentuknya yang kotak ini juga memudahkan pengguna memasangnya dengan berbagai posisi, berbeda dengan bentuk lonjong pada seri Elite. Namun, ini perlu didukung dengan pengembangan produk aksesori seperti yang dilakukan sejumlah perusahaan kompetitor.



Menurut penguji dari situs The Verge, GoPro Hero 4 Black masih menjadi andalan untuk kamera aksi, meskipun harganya mencapai Rp 6,5 juta. “Hal ini karena kualitas foto yang dihasilkan sangat bagus di samping didukung oleh sejumlah aksesori,” seperti dilansir oleh The Verge.



Sony Action Cam Mini berada di peringkat berikutnya dengan harga sekitar Rp 3 juta. Kualitas gambarnya terbilang mumpuni meskipun ada sedikit gangguan pada kontrol kamera. Kamera JVC ADIXXION berada di peringkat bawah karena aplikasinya yang kurang bagus.



THE VERGE | BUDI RIZA