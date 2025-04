Karakter SUV Diperkuat, Suzuki SX4 S-Cross Incar Keluarga Muda

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), agen pemegang merek Suzuki di Indonesia, meluncurkan model terbaru Suzuki SX4 S-Cross untuk pasar Indonesia, Jumat, 10 November 2017. Model ini telah mengalami penyegaran di sektor eksterior maupun interior. Intinya, model terbaru Suzuki SX4 S-Cross ini didesain lebih macho dibanding model sebelumnya.



Simak: Ini Keunggulan Suzuki New SX4 S-Cross



Suzuki menargetkan penjualan sebanyak 500 unit per bulan, naik dibanding rata-rata penjualan model sebelumnya sebanyak 300 unit per bulan. 4W Director Sales PT SIS Makmur mengatakan bahwa tren penjualan Suzuki SX4 S-Cross di Indonesia cukup menjanjikan. Model sebelumnya pada 2016 (hingga Agustus) menyumbang kontribusi sebesar 1,1 persen. Angka itu meningkat menjadi 3,9 persen hingga Oktober 2017.

Interior New Suzuki SX4 S-Cross. TEMPO/WAWAN PRIYANTO



“Model baru ini kami berharap mampu menyumbang kontribusi 7 persen dengan rata-rata 500 unit per bulan,” kata Makmur di sela-sela peluncuran New Suzuki SX4 S-Cross di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, 10 November 2017.



Simak: Inilah 10 Perubahan pada Suzuki SX4 S-Cross Terbaru