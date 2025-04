Kenali Tingkat Kematangan Steak

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pecinta makanan steak, Anda tak akan asing dengan istilah tingkat kematangan daging yang sangat berpengaruh pada rasa dan teksturnya. Mengolah steak sebenarnya tak sulit. Hanya perlu memilih daging sapi berkualitas, meracik bumbu yang pas, serta memasaknya dengan tingkat kematangan yang tepat.



Lama memasak steak sapi dapat disesuaikan dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Ada yang menyukai steak dengan aroma daging segar yang kuat, tapi banyak juga yang lebih suka steak matang. Nah, berikut tingkat kematangan steak daging sapi yang disesuaikan dengan cara memasaknya, seperti dilansir dari laman Bango sebagai berikut:



#Matang sempurna (Welldone)

Para pecinta resep masakan daging biasanya memilih untuk menyantap daging dengan tingkat kematangan ini. Bagian luar maupun dalam dari daging sapi dimasak hingga matang sempurna dengan durasi 11-15 menit untuk setiap sisi daging. Namun, bagian tenderloin biasanya tidak dimasak hingga welldone karena akan membuat daging menjadi kering dan teksturnya keras.



#Hampir mentah (Very rare)

Steak dengan tingkat kematangan very rare dimasak dalam waktu yang sangat singkat, yakni lebih-kurang satu menit saja. Saat steak diiris, bagian dalamnya masih berwarna merah segar dan aroma khas daging segar menyeruak. Namun tingkat kematangan yang satu ini kurang cocok untuk para pecinta steak sehat, karena dikhawatirkan bakteri dan mikroorganisme lainnya masih hidup dan berkembang pada daging sapi.



#Seperempat matang (Rare)

Saat steak dengan tingkat kematangan rare diiris, maka akan tampak bagian kemerahan segar pada bagian dalam daging. Namun berbeda dengan steak dengan tingkat kematangan very rare, permukaan steak rare biasanya berwarna lebih tua daripada permukaan steak very rare. Lama memasak biasanya sekitar dua menit.



#Setengah matang (Medium rare)

Tingkat kematangan medium rare adalah tahapan minimal yang cocok untuk para pecinta steak yang menjalankan pola hidup sehat. Bagian dalam daging steak sudah tak lembap dan warnanya pun hampir kecokelatan. Meski demikian, tekstur moist khas daging sapi bisa diperoleh dari tingkat kematangan medium rare.



#Tiga perempat matang (Medium)

Butuh waktu 6-10 menit untuk memanggang masing-masing sisi daging sapi agar menghasilkan steak dengan tingkat kematangan medium. Meskipun tampak sudah matang, steak medium akan tetap bertekstur empuk dan lembut saat bagian tengahnya ditekan.



