TEMPO.CO, Jakarta - Router berkinerja tinggi ini merupakan versi terbaru dari router RT-AC66U, yang diluncurkan Asus setahun lalu. Diperuntukkan bagi kalangan profesional, hasil pengetesan penguji pada laman CNET menunjukkan router ini memiliki konektivitas yang stabil dan dibuat dari bahan yang kokoh sehingga tahan lama.



Router tersebut memiliki prosesor dua inti berkecepatan 800 MHz. Kapabilitas cip Wi-Fi RT-AC68U diklaim mampu menaikkan kecepatan transfer data hingga 1,3 gigabita per detik pada frekuensi 5 gigahertz. Pada frekuensi 2,4 gigahertz, router mampu melayani kecepatan hingga 600 megabita per detik.



Dari pengetesan, router Wi-Fi ini termasuk kategori premium dengan kecepatan maksimal, sehingga CNET merekomendasikannya untuk penggunaan di rumah hingga bisnis skala kecil. Kinerja produk yang mumpuni ini tentu dibanderol pada harga premium, yaitu US$ 220 atau sekitar Rp 2,5 juta per unit. Agar pengguna bisa menikmati konektivitasnya yang tinggi, perlu memiliki gadget yang juga berkemampuan sama.



Desain antarmukanya mudah dipahami sehingga pengguna bisa mengatur cara kerjanya dengan relatif cepat. Kekurangannya adalah bentuknya yang kotak mendatar sehingga hanya cocok ditaruh di atas meja dan tidak untuk dipasang di tembok.



