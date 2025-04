Ketahui Takaran Konsumsi Susu yang Tepat untuk Anak Sesuai Umur

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu asupan nutrisi yang penting dalam tumbuh kembang anak adalah kalsium. Untuk anak, pilihan minuman terbaik untuk mereka, yaitu air mineral dan susu.



Kandungan kalsium dalam susu diperlukan untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Air mineral, selain mengandung nol kalori, juga merupakan pelepas dahaga yang sempurna.





Berikut jumlah kebutuhan kalsium pada anak per hari seperti dikutip Tempo dari Kidshealth:



Anak usia 1 - 3 tahun: 700 miligram kalsium

Anak usia 4 - 8 tahun: 1000 miligram

Anak usia 9 - 18 tahun: 1.300 miligram



Berikut panduan pola konsumsi untuk susu atau produk susu maupun minuman kedelai:

Anak usia 2 - 3 tahun harus minum 2 gelas (480 mililiter) per hari.

Anak usia 4 - 8 tahun harus minum 2½ cangkir (600 mililiter) per hari.

Anak berusia 9 ke atas harus konsumsi 3 gelas (720 mililiter) per hari.



Pilihkanlah produk susu bebas lemak (skim) atau rendah lemak (1 persen). Perhatikan juga aktivitas fisik anak. Anak perlu bergerak untuk pertumbuhannya. Terlebih jika anak minum jus terlalu banyak, serta konsumsi minuman manis dan bersoda, kebutuhan aktivitas fisknya harus bertambah. Sebab, minuman manis dapat menumpuk kalori.



DINA ANDRIANI



