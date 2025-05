TEMPO.CO, Jakarta - Di Indonesia, daun ketumbar kerap menjadi bumbu dapur masakan khas nusantara. Daun ketumbar dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Coriander Leaves. Daun ini sekilas mirip dengan daun seledri. Daun ketumbar memiliki aroma yang khas.



Ketika membeli daun ketumbar, terkadang masih terdapat akar pada daun tersebut. Dan kerap kali, Anda membuang akar tersebut karena kotor. Padahal menurut chef Stefu Santoso, akar itulah yang memiliki cita rasa yang paling baik.



"Akar ketumbar itu memiliki rasa terbaik dari daun ketumbar, sebaiknya jangan dibuang," ujarnya dalam demo masak "Kochi Food Promotion in Jakarta" , Senin, 24 Oktober 2016 .



Dia menyarakan untuk memasukkan semua bagian ketumbar, termasuk akarnya ke dalam masakan asalkan sudah bersih. Jadi, mulai sekarang Anda bisa menikmati khasiat daun ketumbar yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, mengurangi peradangan, menyembuhkan infeksi saluran kemih, mencegah anemia, dan mengusir racun dalam tubuh.



TABLOIDBINTANG



