TEMPO.CO, Jakarta - Setelah putus hubungan cinta, Anda pasti tidak bisa begitu saja melupakan mantan kekasih. Perasaan sayang pasti masih ada. Rasa kangen pun masih sering melanda.



Untuk menghubungi mantan kekasih secara langsung, Anda terlalu gengsi. Hingga akhirnya Anda memilih menjadi seorang detektif! Anda memang tak memata-matainya secara langsung, tapi melalui akun media sosialnya.



Tanpa Anda sadari, memata-matai akun media sosial milik mantan kekasih ternyata ada keuntungannya. Bahkan Anda bisa mendapatkan pelajaran hidup yang berharga. Berikut ini penjelasannya.



1. Mantan Bahagia, Anda pun Bahagia

Di setiap unggahannya, Anda bisa melihat mantan kekasih tampak ceria dan bahagia. Ia pergi berpetualang, berkumpul bersama teman-temannya, atau mungkin hanya sekadar melakukan hal yang ia sukai. Ia tampak begitu menikmati hidupnya.



Mungkin itu akan terasa menyakitkan bagi Anda. Bagaimana bisa ia berbahagia setelah putus hubungan dengan Anda?



Namun sebaiknya Anda ubah perasaan negatif itu menjadi positif. Pikirkanlah, setidaknya ia bahagia walau tak bersama Anda, dan tak ada salahnya turut berbahagia untuknya.



2. Ikut Move on

Setelah beberapa lama tak 'berkunjung' ke akun media sosial mantan kekasih, ketika Anda kembali, ternyata statusnya sudah berubah, bukan lagi “Single”. Ia sudah tak lagi mengunggah foto-foto dirinya sendiri atau bersama teman-temannya, tapi bersama seorang wanita!



Perasaan cemburu, kesal, marah, dan sedih pasti muncul dalam diri Anda. Apalagi jika Anda semenjak putus hingga sekarang masih melajang.



Tak usah diambil hati terlalu dalam. Bila mantan kekasih sudah menemukan pasangan baru, itu artinya dia sudah bisa move on dari Anda. Jadikan itu sebagai penyemangat supaya Anda bisa lekas move on juga darinya.



3. Membuka Kenangan Lama

Terkadang setelah berpisah lama dari mantan kekasih, kita kembali teringat dan terkenang masa-masa saat masih bersamanya.



Kala teringat pada kenangan buruk, mungkin muncul perasaan bersalah. Seandainya waktu bisa diputar balik, Anda mungkin ingin bisa memperbaiki yang telah terjadi. “Coba kalau dulu begini” atau “coba waktu itu begitu”.



Tengoklah akun media sosialnya. Lihat bagaimana keadaannya. Apakah ada perubahan atau masih tetap sama, atau malah bertambah buruk? Media sosial bisa menjadi juru pengingat Anda terhadap mantan kekasih.



4. A Friendly Reminder

Sejak putus dari mantan kekasih, Anda dan dia benar-benar berpisah. Tak ada kontak sama sekali, hingga bertahun-tahun lamanya.



Saat Anda menengok akun media sosialnya, Anda pasti menyadari betapa banyak perubahan yang sudah terjadi. Tak hanya dari segi penampilan fisik, tapi juga dari psikologi diri Anda.



Tanpa Anda sadari, Anda telah berubah menjadi seorang wanita yang tangguh dan dewasa. Buktinya, Anda sanggup melanjutkan hidup Anda. Bahkan memiliki hidup yang baik walau tanpanya.



5. Penambah Semangat

Awal-awal setelah putus hubungan, frekuensi memata-matai mantan kekasih dari akun media sosialnya pasti terbilang sering.



Awalnya, Anda pasti melakukannya dengan penuh semangat. Namun lambat laun semangat itu akan luntur karena berbagai alasan.



Dari putus hubungan itu Anda bisa mengambil pelajaran, seperti belajar untuk mandiri, kuat, dan percaya diri. Kenapa harus menjadi ratu bila Anda bisa menjadi raja? Saatnya melangkah ke depan dan jalani hidup yang lebih baik.



YOUQUEEN | LUCIANA