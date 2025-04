Kiki Hasibuan, Bagaimana Menyikapi Perempuan yang Tampak Maskulin

TEMPO.CO, Jakarta - Adik bos First Travel Anniesa Desitasari Hasibuan, Siti Nuraidah Hasibuan atau Kiki Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dana umrah First Travel. Pada saat fotonya tersebar di sosial media, banyak orang heran karena penampilan Kiki Hasibuan seperti laki-laki. Baca: Kiki Hasibuan Tampak Seperti Pria, Simak Penjelasan Psikolog



Dari foto yang beredar, Kiki Hasibuan bertubuh tegap dan rambut cepak. Respons untuk foto Kiki Hasibuan di media sosial yang membicarakan mengenai penampilannya yang seperti laki-laki sama banyaknya dengan mereka yang marah karena kasus First Travel.



Kiki Hasibuan bukan satu-satunya perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Ada pula masyarakat yang belum mengerti bagaimana menyikapi perempuan yang maskulin.



Psikolog Rose Mini mengatakan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki dan sebaliknya adalah pilihan hidup. "Selama tidak mengganggu sekitarnya atau merusak diri sendiri sebenarnya tidak masalah,” kata Rose Mini kepada Tempo, Senin 21 Agustus 2017. Baca juga: First Travel, Cerita Andika dan Anniesa Hasibuan Bolak Balik Bangkrut



Banyak juga yang tidak memikirkan mengenai latar belakang seseorang yang membuat pilihan tersebut. Bila keinginannya hanya untuk menutupi mereka yang memilih untuk bersifat atau berperilaku seperti lawan jenisnya, mereka hanya akan merasa tersakiti. “Secara psikologis atau ilmiah, tingkah laku seperti ini tidak termasuk sebagai kelainan,” ujar Rose Mini.



Secara psikologis, perempuan bisa memutuskan untuk berpenampilan dan berperilaku seperti laki-laki karena latar belakang mereka. Dari latar belakang, terdapat banyak alasan yang bisa menyebabkan perempuan memilih untuk berpenampilan maskulin; ingin terlihat lebih kuat agar dapat melindungi orang-orang yang disayanginya; dari pergaulan; bisa juga dari kejadian yang traumatis yang membuat seorang perempuan merasa lebih nyaman bila berpakaian atau bertingkah laku seperti laki-laki.



Dengan belajar memahami latar belakang perempuan itu memilih berpenampilan seperti lelaki, menurut Rose Mini, maka masyarakat tak perlu menanggapi fenomena ini secara berlebihan. Artikel lainnya: Anniesa Hasibuan Hamil 7 Bulan, Disebut Anak Mahal



