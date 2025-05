Konser Bon Jovi, Stadion GBK Dijaga 3.000 Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan 3.300 personel untuk mengamankan konser Bon Jovi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berlangsung Jumat, 11 September 2015.



Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martuani Sormin mengatakan, ribuan personel tersebut berasal dari kesatuan Brimob, Lalu Lintas, Reserse, dan Kesehatan.



Martuani menjelaskan jumlah personel Sabhara yang akan dikerahkan mencapai 1.400 orang, Brimob 700 orang, dan sisanya dari berbagai kesatuan. "Seluruh personel akan berjaga sejak pukul 15.00," tuturnya, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 10 September 2015.



Polda Metro Jaya, menurut Martuni, juga akan menyiagakan kendaraan taktis seperti baracuda dan water cannon. "Kami pun berupaya untuk menyiagakan mobil pemadam kebakaran," tuturnya.



Adapun pintu gerbang luar Gelora Bung Karno akan mulai dibuka pukul 15.00 dan pintu masuk menuju arena konser akan dibuka sejak pukul 17.00. Prediksinya, sekitar 40 ribu orang yang akan menghadiri konser Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (keyboard), dan Tico Torres (drum).



Live Nation Indonesia selaku promotor menyampaikan band era 1980-an pelantun Give Love a Bad Name ini akan membawa sekitar 78 orang kru. Promotor masih merahasiakan daftar lagu yang akan dibawakan Bon Jovi. Namun, hit seperti Livin' on a Prayer, Wanted Dead or Alive, dan Give Love a Bad Name akan menjadi nomor wajib yang akan dibawakan nantinya.



GANGSAR PARIKESIT