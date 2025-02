Konser di Jakarta, The Script Kenang Sang Gitaris Mark Sheehan

Grup band The Script mengenang kepergian salah satu personelnya, Mark Sheehan, dalam konser Satellite World Tour di ICE, BSD, Tangerang, Jumat 14 Februari 2025. Sebelumnya, pada April 2023, gitaris Mark Sheehan meninggal. Danny O'Donoghue dan Glen Power melanjutkan perjalanan mereka, menghormati warisan yang ditinggalkan oleh Mark. Vokalis Danny O'Donoghue mengajak penggemar untuk mengenang sahabatnya dalam lagu 'If You Can See Me Now'.