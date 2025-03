Korlantas Polri Mulai Berlakukan One Way Lokal di KM 79-KM 188 Tol Cipali

TEMPO.CO , Jakarta - Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri telah memutuskan untuk memberlakukan jalan satu arah alias one way lokal dimulai dari kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 188 Tol Cipali. Pemberlakuan ini karena adanya peningkatan arus kendaraan menuju tol Trans Jawa pada hari ini, Kamis, 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran.

Agus mengatakan Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan PT Jasa Marga untuk memberlakukan one way tersebut. Saat ini, kata Agus, polisi sedang melakukan clearance atau pembersihan jalur persiapan one way lokal.