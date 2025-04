Kulit Indah Bukan Mustahil Kalau Kamu Melakukan 5 Cara Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Terlalu banyak terpapar sinar matahari bisa meningkatkan risiko kanker kulit dan tanda prematur lainnya, seperti keriput. Untungnya, ada beberapa cara untuk melindungi tubuh tanpa menghalangi kita untuk berkegiatan di luar rumah.



Ketahui tips merawat kesehatan kulit dari Janellen Smith, profesor kedokteran kulit di University of California-Irvine School of Medicine, berikut ini:



1. Rutin memakai tabir surya

US Centers for Disease Control and Prevention menganjurkan kita menggunakan tabir surya dan mengoleskannya sesering mungkin. Terutama setelah berkeringat seharian atau sesudah berenang. Pastikan losion yang kita gunakan mengandung SPF 15 atau lebih.



“Sebagian orang bahkan tidak memakainya dengan cukup. Karena itu, saya menganjurkan untuk menggunakan losion dengan SPF 30,” kata Janellen. Ia menambahkan, sebaiknya kita menggunakan tabir surya dari wajah hingga ujung kaki.



2. Gunakan pakaian yang melindungi

Menurut Skin Cancer Foundation, pakaian merupakan lapisan pelindung pertama melawan matahari. Pakaian yang terbuka tentu tidak akan membantu. Pakaian terbaik yang melindungi tubuh adalah yang berbahan tebal seperti denim. Tentu saja, ini juga harus disesuaikan dengan aktivitas penggunanya. Jika ingin berolahraga, pilih baju dengan bahan yang lebih tipis namun memiliki lengan yang panjang.



3. Pakai topi dan kacamata hitam

Topi dengan pinggir yang lebar jauh lebih baik dari topi baseball. Topi lebar tidak hanya menutupi wajah tapi juga belakang leher dan kuping. Penting juga untuk menggunakan kacamata hitam. Kulit di sekitar mata sangat rapuh dan rentan terhadap sinar matahari. Jadi, pastikan bagian itu cukup terlindungi dan rasakan manfaatnya di kemudian hari.



4. Jaga kulit tetap lembap

Minum banyak air bisa menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi. Selain itu, mengoleskan pelembap secara rutin membantu menjaga kadar air di dalam kulit. Janellen menyarankan menggunakan pelembap 15 hingga 20 menit setelah mandi.



5. Diet sehat

Penelitian menunjukkan kekurangan nutrisi bisa menyebabkan kulit kering dan terkelupas. Konsumsi buah, sayuran, dan makanan sehat lainnya merupakan jaminan kulit indah dari dalam dan luar.



TABLOIDBINTANG



Berita lainnya:

Kunyit Bisa Putihkan Gigi yang Kuning

Kecantikan ala Wanita Korea, Rahasianya Ada di 3 Detik

Penata Rambut Kate Middleton Ungkap 7 Penyebab Rambut Rusak