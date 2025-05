Lalu Lintas di 50 Negara Terekam Lewat Aplikasi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi peta milik Nokia HERE mengumumkan bahwa layanannya telah menghadirkan informasi lalu lintas secara langusng dari 50 negara di seluruh dunia.



Dikutip dari GSM Arena, enam negara yang baru bergabung dengan 44 negara lain antara lain Bahrain, Bulgaria, Kuwait, Oman, Qatar, dan Rumania.



Penambahan tersebut dapat dilihat baik di web HERE, maupun aplikasi mobile-nya untuk iOS, Android, dan Windows Phone.



Tidak hanya penambahan jumlah negara, HERE juga meningkatkan sistem informasi lalu lintas secara langsung atau real time.



Informasi real time tersebut memungkinkan pengguna untuk mengetahui lalu lintas yang macet, sehingga dapat memutar arah lalu lintas mereka.



Selain itu, HERE juga menambahkan peringatan keselamatan lalu lintas. Fitur tersebut dapat mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati dalam berkendara saat lalu lintas macet.



HERE mengumpulkan data real time setiap 60 detik, setiap hari, dari berbagai sumber, termasuk data kecepatan yang diambil dari mobil dan perangkat mobile.

ANTARA