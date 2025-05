TEMPO.CO, Jakarta - Mantan bintang Liga Inggris, Frank Lampard, memuji rekan-rekan satu timnya yang baru atas sambutan hangat yang ia terima dengan seragam New York City.



Lampard melakukan latihan pertamanya bersama klub barunya Rabu lalu, 1 Juni 2015, setelah libur singkatnya setelah menjalani masa pinjaman bersama di Manchester City musim lalu.



Pemain 37 tahun ini mengunggah foto dirinya bersama rekan satu tim David Villa di Instagram dengan tulisan: 'Latihan pertama bersama @davidvilla. Berkat dia dan semua rekan-rekan yang telah membuatku merasa sangat disambut. Tidak sabar bisa bermain bersama kalian! #nycfc.



Lampard diharapkan akan melakoni debut bersama New York City melawan Toronto di Yankee Stadium 12 Juli nanti. New York City yang saat ini berada di posisi kedua dari bawah Wilayah Timur MLS sebenarnya akan bertanding melawan Montreal Impact Minggu mendatang. Namun Lampard tidak bisa ambil bagian di dalamnya karena kebugarannya yang belum sepenuhnya pulih.



Lampard sebelumnya bermain 12 musim untuk Chelsea dan menyumbang 211 gol dalam 648 laga. Musim lalu, ia memperkuat Manchester Cty dan menyumbang delapan gol dalam 38 laga.



DAILYMAIL | BINTORO AGUNG S.