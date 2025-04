Le Quartier, Nongkrong Nyaman di Restoran ala Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Nuansa Eropa langsung 'tertangkap' ketika memasuki Restaurant Le Quartier di Jalan Gunawarman No.34, Kebayoran Jakarta Selatan. Restauran berkonsep “French Brasserie” ini cukup populer dan mudah ditemui di sejumlah kota-kota besar di Eropa.



Ciri khasnya yang cozy, nyaman sebagai tempat outdoor hangout maupun indoor bersama seseorang atau beramai-ramai. Pengunjung yang datang bebas memilih tempat yang inginkan sambil menikmati suasana dan menu yang dihidangkan. “There's no arrogance from the service or the interior,” demikian Lizara Dona, General Manager Le Quartier.



Dona menyebut bagian belakang Le Quartier sebagai bagian yang cukup banyak disukai. Area tersebut ditutupi atap kaca dan berpenyejuk ruangan sehingga tetap nyaman meski cuaca terik.



Ada lukisan mural unik yang menghias keseluruhan dinding dan langsung terlihat sesaat setelah berada di dalam Le Quartier. Pengunjung bisa berimajinasi dengan lukisan tersebut, apakah tentang padat dan penatnya Kota Jakarta atau urusan lainnya. "Lukisan ini seperti outdoor palsu,” ujarnya.



Soal makanan, restoran yang buka sejak pukul 07.00 sampai 22.30 ini menyuguhkan hidangan ala Eropa dan ada penawaran khusus setiap pekan melalui paket Weekly Specials. "Kami menggunakan bahan pilihan yang berkualitas, mulai dari pemilihan makanan laut, daging impor, dan sebagainya," kata Dona. "Semua itu disajikan dengan segar dan harga yang masuk akal."



Dona mengungkapkan satu prinsip yang dipegang Restaurant Le Quartier, yakni Value for Money. "Ini yang menjadi pedoman kami dalam menjaga kualitas dan konsistensi," katanya.



Dia juga menyebutkan beberapa menu andalan di Le Quartier, antara lain Les Petites Salades, Angel Hair Aglio olio add on prawn, dan 1824 prime beef striplon 220 gram yang diimpor dari Australia dan sudah bersertifikat halal. Ada pula Tarragon Bearnaise sebagai hidangan utamadan Red velvet crepes sebagai hidangan pencuci mulutdengan tambahan raspberry sauce.



