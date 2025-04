TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan acara Lebaran Betawi yang digelar di Setu Babakan akan dilanjutkan pada tahun depan di tempat yang sama.



"Jadi bagus, ini ke-10 mesti dipermanenkan nanti untuk selanjutnya Lebaran Betawi ke-11,12, dan seterusnya nanti dipermanenkan di sini, karena ini akan jadi destinasi wisata," ujar Saefullah.



Acara Lebaran Betawi ke-10 digelar di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo datang di acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Betawi ini.



Baca juga: Hadiri Lebaran Betawi, Presiden Jokowi Membeli Lukisan Rp 80 Juta



Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, juga ikut hadir dalam acara Lebaran Betawi ini. Sandiaga Uno bersama istrinya, Nur Asia, ikut menyaksikan berbagai atraksi yang ditampilkan di Setu Babakan. Sandiaga Uno yang mengenakan peci merah khas Betawi mampir ke rumah panggung Betawi. Ia juga berkunjung ke stan pandai besi untuk pembuatan golok.



Sandiaga Uno ikut menempa besi yang telah dibakar hingga membara itu. "Seru juga," kata dia. Sandiaga Uno mengatakan acara Lebaran Betawi terlihat luar biasa. Ia mengatakan akan membereskan lagi kawasan Setu Babakan saat menjabat Oktober 2017. "Setu Babakan ini luar biasa sekali tempatnya bisa kita bereskan," ujarnya.



Baca juga: Lebaran Betawi, Bamus Bangga Tari Topeng di Uang Rp 100 Ribu



Melihat banyaknya pedagang di acara Lebaran Betawi ini, Sandiaga Uno mengatakan akan mengembangkan program andalannya one kecamatan one center for entrepreneurship (OK Oce) untuk anak-anak muda Jakarta.



"Kami akan terus kembangkan kebudayaan Betawi dan juga program-program untuk anak muda Betawi supaya jadi tuan rumah di daerahnya sendiri, di wilayahnya sendiri dengan program OK Oce sehingga mereka mandiri," ujarnya.



WULAN NOVA S. | JULI