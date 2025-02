Perbesar

Kejuaraan pacuan kuda The Race of Rising Stars Jateng Derby 2025 digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Tegalwaton, Tengaran, Kabupaten Semarang,16 Februari 2025. Sebanyak 162 kuda dari berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti kejuaraan yang mempertandingkan delapan belas race dari berbagai kelas. Kejuaraan ini menjadi pembuka rangkaian kalender The Race of Rising Stars 2025, yang mencakup sepuluh kejuaraan pacuan kuda nasional yang akan digelar di berbagai kota sepanjang tahun 2025. Tempo/Budi Purwanto.