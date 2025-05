TEMPO.CO, Jakarta - Bagi sebagian orang, celana jins seperti menjadi satu koleksi yang wajib ada di lemari pakaian mereka. Tapi, saat membeli celana jins baru, kadang kita merasa tidak puas dengan ukuran atau potongan celana tersebut. Sering jins harus dipotong atau dikecilkan pada beberapa bagian lutut, atau mungkin pinggang.



Karena permasalahan tersebut, Levi Strauss & Co, produsen jins Levi's, meluncurkan varian terbaru, Levi's 501 CT. Inisial CT yang disematkan pada label ini merupakan kependekan "Customized and Tapered". Produk ini merupakan turunan dari seri 501 yang masyhur dan punya penggemar fanatik sejak era Ali Topan Anak Jalanan. “Seri ini diluncurkan awal tahun ini,” kata Glenn Hanafiah, Direktur Marketing Konsumen Levi's ASEAN, kepada Tempo, Kamis, 26 Maret 2015.



Menurut Glenn, perbedaan mendasar 501 CT dengan 501 orisinal terletak pada potongan bagian bawah. “Potongannya dibuat sedikit lebih slim fit,” kata Glenn. Tapi potongan itu tentu tidak terlalu ketat dan sempit bagi kaki Anda. Levi's masih memberikan potongan kurus yang moderat bagi penggemar fanatiknya. Di bagian pinggang, lutut, dan mata kaki juga masih ada ruang. Jadi Anda tidak perlu ribet lagi membawa jins 501 Anda ke tukang jahit untuk mengikuti tren celana ketat ala bintang K-Pop.



Ada empat varian Levis 501 CT yang diluncurkan tahun ini dan disesuaikan dengan tema San Francisco dan California. Varian tersebut yakni Precita, yang terinspirasi bahan jins vintage; Old Favorite, yang punya aksen bleach serta robek di lutut; Cali Cool, varian pencucian medium otentik dan pencucian dengan enzim; serta Rolling Fog, jins yang dicuci dengan batu dan mengalami proses bleaching.



SUBKHAN