Lewat Situs Ini, Lajang Bisa Belajar Mengenai Percintaan

TEMPO.CO, Jakarta - Biro jodoh online domestik karya anak negeri, Setipe.com, bersama layanan perjodohan asal Singapura, Lunch Actually Group meluncurkan situs edukatif, onlinedatingaman.org, yang bertujuan mensosialisasi perilaku kencan online yang sehat dan aman.



Situs yang berisi cara pintar mencari pasangan di dunia maya tersebut berisi tip-tip untuk para lajang ketika bertualang di situs kencan online.



"Di Indonesia banyak yang baru melek Internet. Ketika bertemu orang secara online, harus menggunakan akal sehat dan tip spesifik," kata CEO Setipe.com, Razi Thalib, di Jakarta, Rabu.



"Bagi yang ingin memulai kencan online, sebelum mencari situs kencan online, ini panduan simpel yang memberikan nasihat untuk membuat kita siap dan nyaman bergabung karena sudah ada panduannya," ujar dia.



Lebih lanjut, Thalib menjelaskan, tip yang diberikan terbagi atas tiga tahap, yaitu saat mencari situs online dating dan membuat profil, saat memulai percakapan dengan pasangan, dan saat akan bertemu dengan pasangan.



"Ketika memulai percakapan dengan pasangan di awal, jangan membeberkan secara detail. Situs kredibel memiliki sistem ngobrol yang anonim," ujar dia.



Langkah Setipe.com itu disambut baik Lunch Actually. Pasalnya, keduanya memiliki visi yang sama, tidak hanya menjaga keamanan pengguna, tapi juga menumbuhkan pasar online dating di Indonesia.



"Latar belakangnya, kami bekerja sama dengan dating agency yang punya value dan misi yang sama untuk menjaga pengguna kami," kata Assistant Manager Lunch Actually, Rindra Satriva.



"Setipe market leader. Kami mencoba untuk menumbuhkan pasar di Jakarta karena begitu banyak isu-isu di kencan online. Tindakan kriminal, misalnya," ujar dia.



Selain itu, masyarakat dapat membagikan cerita tentang pengalaman kencan online mereka di forum khusus, yakni forum.femaledaily.com yang dimoderatori Setipe.com.



ANTARA