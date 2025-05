Liburan ke Puncak? Lebih Baik Berangkat Pagi, Ini Sebabnya

TEMPO.CO , Jakarta: Polisi mengimbau pengguna kendaraan mobil yang ingin berkunjung ke kawasan wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat, agar berangkat pagi hari. Sebab, mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB sudah berlaku sistem "one way" untuk mengurai kemacetan di lokasi wisata.

"Jalur utama menuju kawasan wisata Puncak Bogor dari Tol Jagorawi ditutup pukul 14.00 WIB hingga 20.00 WIB dan berlaku hanya satu arah atau one way dari Puncak ke Jakarta," kata Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Suyudi Ario Seto di Cibinong, Sabtu 18 Juli 2015.



Suyudi mengatakan sistem "one way" atau buka tutup pengurai kemacetan kendaraan diberlakukan hingga H+7 Idul Fitri 1436 Hijriah. Masyarakat yang menggunakan sepeda motor dari Jakarta menuju Puncak masih bisa melintas karena sistem "one way" hanya berlaku untuk mobil.



"Masyarakat yang menggunakan kendaraan mobil, jika ingin menuju kawasan wisata Puncak harus lewat jalur alternatif yang sudah disiapkan pihak kepolisian," katanya.



Ia menyarankan kepada masyarakat yang ingin menuju tempat wisata di kawasan Puncak datang lebih pagi atau sebelum pukul 14.00 WIB. "Usahakan sampai di pintu keluar Tol Jagorawi menuju Puncak sebelum pukul 14.00 WIB," katanya.



Lewat dari pukul 14.00 WIB, Suyudi melanjutkan, sudah pasti masyarakat yang menuju Puncak terkena sistem "one way". Sistem itu sudah rutin dilakukan Polres Bogor untuk mengurai kemacetan di Jalur Puncak pada Sabtu, Minggu dan hari libur. Menurut dia, informasi dan imbauan tentang pemberlakuan sistem buka tutup jalan Puncak Bogor sudah di sebarkan melalui media infomasi, jalan Tol Jagorawi dan spanduk.

ANTARA