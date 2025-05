Lineker Puji Penampilan Wilshere

TEMPO.CO, London – Mantan pemain depan tim Inggris, Gary Lineker, memuji penampilan Jack Wilshere ketika Inggris menang 3-2 atas Slovenia pada babak kualifikasi Grup C Kejuaraan Eropa 2016 (antarnegara) di Ljubljana, Slovenia, Senin, 15 Juni 2015. Gol kedua Wishere melalui tendangan dari jarak 25 yard atau 22 meter lebih disebut Lineker sebagai gol dunia.



“Jack Wilshere mencetak dua gol penting. Saya yakin dua gol itu dia cetak melalui tendangan dengan kekuatan yang sama,” tutur Lineker, yang menjadi komentator televisi BBC.



Tiga gol kemenangan Inggris dicetak Wilshere pada menit ke-57 dan 73, serta Wayne Rooney pada menit ke-86. Adapun gol Slovenia dicetak Milivoje Novakovic pada menit ke-37 dan Nejc Pecnik menit ke-84.



Wilshere tidak pernah mencetak gol selama 27 kali memperkuat tim Inggris sebelumnya. Pada pertandingan melawan Slovenia itu, pelatih Roy Hodson mendorong Wilshere mendekati posisi penyerang. Hal inilah yang menurut Lineker memberinya peluang untuk mencetak gol.



Menurut Lineker, Wilshere bermain dinamis, terus bergerak tak kenal lelah. “Saya suka dia bermain di depan karena ia punya keterampilan melewati dengan mudah orang yang mencoba menghadangnya,” ujar Lineker.



Dengan kemenangan itu, Inggris belum terkalahkan dalam enam kali pertandingan di Grup C. Inggris menempati posisi teratas pengumpulan poin Grup C dengan 18 poin. Pertandingan babak penyisihan berikutnya berlangsung pada 3 September mendatang. Putaran final Kejuaraan Eropa 2016 akan berlangsung di Prancis, 10 Juni-10 Juli 2016.



REUTERS | ESPN | AGUS BAHARUDIN