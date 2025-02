Perbesar

Vokalis Linkin Park Emily Armstrong (kanan) dan rapper Mike Shinoda (kiri) tampil pada konser bertajuk From Zero World Tour di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 16 Februari 2025. Grup musik asal Amerika Serikat (AS) tersebut membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Somewhere I Belong, Crawling, Numb, dan In The End, serta beberapa lagu dari album terbaru mereka From Zero di antaranya The Emptiness Machine, Two Faced, dan Good Things Go. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso