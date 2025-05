TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengatakan tidak tertarik dengan pandangan orang terhadap The Reds, terutama tentang pemain-pemainnya. Beberapa pelatih sesama kontestan Liga Primer Inggris serta beberapa pemain dari klub lain banyak membicarakan skuad Liverpool. Mereka kini menaruh hormat kepada The Reds, yang tampil impresif pada awal musim ini.



Pujian itu, yang di antaranya datang dari pelatih Everton Ronald Koeman, ditanggapi dingin saja oleh Klopp. Dia mengaku lebih suka tetap berfokus pada pengembangan pemain dan staf Liverpool.



"Tentu lebih baik saat mereka memikirkan sesuatu seperti ini (menghormati The Reds) daripada mengatakan 'syukurlah akan bertemu Liverpool, ini akan jadi pertandingan yang mudah'. Namun pada akhirnya itu bukan sesuatu yang penting bagi kami. Apa yang dipikirkan tim lain tentang kita, itu baik dan positif, tapi tidak terlalu penting,” ujarnya sebagaimana dilansir website resmi klub.



"Hal yang paling utama adalah kita benar-benar berpikir tentang diri kita sendiri. 'Ya, kami tim yang baik'. Kami memiliki harapan besar pada diri kita sendiri dan saya tidak pernah pesimistis. Saya benar-benar optimistis. Namun saya juga tidak ingin membuat seolah ini penilaian positif terjadi sepanjang waktu dan seolah berkata kami benar-benar baik,” kata pelatih asal Jerman itu.



"Saya tahu tentang masalah yang akan kita hadapi pada masa depan, dan kita juga harus tetap berjuang dalam kompetisi. Ini bukan tentang merayakan setiap saat seperti 'Yaa Tuhan, ini sangat fantastis!' Ini hanyalah semacam tanda dan keyakinan yang perlu dimiliki saat ini. Kita akan melihat semua ini normal-normal saja. Ini adalah kualitas kami dan ini sesuai dengan apa yang kami harapkan," ucapnya.



Liverpool akan meneruskan upayanya bertahan pada posisi teratas klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan bertandang ke markas Southampton akhir pekan ini.



BISNIS



