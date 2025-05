TEMPO.CO, Jakarta - Klub Madura United mulai tersisih dari perebutan gelar juara Indonesia Soccer Championship tahun ini. Kekalahan 2-1 di kandang Persela Lamongan membuat selisih poin dengan dua rival utamanya, Arema Cronus dan Persipura Jayapura, makin lebar menjadi 4 poin.



Pelatih Madura United, Gomes de Oliveira, mengatakan timnya tak lagi memikirkan soal juara. Saat ini, dia fokus memenangi dua laga tersisa, masing-masing melawan Perseru Serui dan Barito Putra.



Menurut Gomes, dari dua laga tersebut, laga lawan Perseru harus dimenangi karena merupakan laga terakhir Madura United di kandang sendiri. Laga itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan, Sabtu, 10 Desember 2016.



"Kami ingin berikan hadiah kepada suporter dengan kemenangan di laga kandang terakhir musim ini," ucap Gomes, Jumat, 9 Desember 2016.



Keinginan yang sama juga diungkapkan kapten Madura United, Fabiano Beltrame. Bagi dia, memenangi dua sisa laga terakhir ISC akan menjadi kenang-kenangan karena musim depan belum tentu lagi memperkuat Madura United.



"Kita belum tahu, apakah tahun depan akan tetap berada di stadion sebagai bagian dari Madura United atau tidak. Terpenting, kami harus berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik pada dua pertandingan sisa bersama tim ini,” ujarnya.



Peran Fabiano dalam tim Madura United sangat penting. Sejak bergabung awal Februari lalu, Fabiano tak pernah absen bermain. Pemain asal Brasil ini tercatat hanya absen satu kali karena akumulasi kartu kuning.



Tapi pertandingan kontra Perseru lebih dari sekadar hadiah. Madura United mesti memenangkan laga itu agar tak digeser PSM Makassar. PSM berada di peringkat keempat, hanya terpaut 4 poin dari Madura United. Bila kalah, Madura United bisa terlempar dari posisi tiga besar. Apalagi Perseru sedang on fire setelah menang 3-0 lawan Persiba Balikpapan.



MUSTHOFA BISRI



