Malas Olahraga? Ikuti 3 Saran Ampuh dari Melanie Putria

TEMPO.CO, Jakarta - Malas olahraga? Melanie Putria membagikan tips agar bisa rutin berolahraga. Pasalnya, Melanie sadar betul bukan hal yang mudah mencintai olah raga. Apalagi jika seperti dirinya yang pernah benci dengan olah raga sewaktu kecil.

"I've been there (nggak suka olahraga), jadi intinya kalau mau mulai olahraga itu kita harus mulai dari target yang kecil dulu," kata Melanie baru-baru ini.



Puteri Indonesia 2002 itu sangat tidak menyarankan punya target yang terlalu muluk-muluk. Apalagi tiba-tiba ingin punya badan yang seksi seperti artis Hollywood.



"Jangan kejauhan dulu. (pertama) Kalau emang badannya tidak langsing, coba set target turun sekilo deh dalam seminggu atau mau makan sayur lebih banyak seminggu ini atau mau lari di car free day walaupun cuma gaya-gayaan atau cuma mau ngeceng," kata Melanie Putria.



Setidaknya, menurut Melanie harus ada usaha dan niat mengawali pola hidup sehat dulu. Tips kedua adalah mulailah olahraga yang murah meriah. Tidak perlu olahraga mahal agar badan bugar dan ideal.



"Coba dari yang sederhana aja dulu. Mulai rutin lari di komplek, abis solat subuh sempetin jalan kaki, atau lakukan plank atau push up, atau yang paling gampang deh di kasur bahkan bisa sit up," ungkap Melanie Putria.



Tips ketiga, istri Angga Maliq & D'essentials itu berpesan bahwa tekad dan niat yang kuat berolahraga harus dilakukan oleh semua yang ingin hidup sehat dengan tubuh ideal.



TABLOIDBINTANG