TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan menelan kekalahan 1-2 dari klub Ibu Kota AS Roma pada pertandingan pekan ketujuh Liga Italia di Stadion Olimpico, Senin dinihari WIB, 3 Oktober 2016. Ini jadi hasil buruk ketiga yang diraih Inter secara beruntun setelah sebelumnya pasukan Frank de Boer ini ditahan Bologna 1-1 dan ditekuk Sparta Praha 3-1 di Liga Europa.



Inter Milan kini terperosok ke posisi ke-9 dengan nilai 11 poin. Adapun Roma mengamankan posisi ke-3 dengan perolehan 13 poin.



Pada laga ini, AS Roma mencetak gol cepat saat laga baru memasuki menit ke-5 dari sepakan jarak dekat Edin Dzeko yang meneruskan umpan Bruno Peres.



Inter Milan baru bisa membalas gol tersebut pada pertengahan babak kedua melalui aksi Ever Banega yang menerima umpan terobosan dari penyerang asal Argentina Mauro Icardi pada menit ke-72.



Namun AS Roma mampu melihat celah dari rapuhnya lini belakang Inter Milan. Bek asal Yunani, Kostas Manolas, mencetak gol sundulan dari umpan FLorenzi yang mengubah skor menjadi 2-1 untuk Roma pada menit ke-76.



Kendati sudah unggul 2-1, AS Roma terus menekan Inter Milan lewat serangan-serangan yang dilancarkan Edin Dzeko dan Strootman. Skor 2-1 untuk kemenangan Roma bertahan hingga laga usai, demikian Skysports.



Berikut ini susunan pemain kedua tim.



Roma: Szczesny; Peres, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Strootman; Salah (El Shaarawy), Florenzi, Perotti; Dzeko.



Inter: Handanovic; Ansaldi (Yuto Nagatomo), Miranda, Murillo, Santon; Joao Mario (Gnoukouri), Medel; Candreva (Stevan Jovetic), Banega, Perisic, Icardi.



ANTARA