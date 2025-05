Masuk Dufan Cuma Setengah Harga, Begini Caranya!

BISNIS.COM, Jakarta -Tak punya banyak waktu berlibur dan bujet terbatas? Berikut cara mendapatkan harga tiket masuk ke Taman Rekreasi Dunia Fantasi dengan diskon 50%. Untuk mendongkrak jumlah pengunjung sebelum memasuki masa libur sekolah, Dufan melakukan sejumlah promosi. Salah satunya yang berlaku mulai 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015.



Anda tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi? Cukup membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli beserta kopinya. Dengan menunjukkan STNK ini, Anda akan mendapat potongan harga sebanyak 50% dari harga normal.



Kendati demikian, satu STNK yang ditunjukkan hanya bisa dipergunakan untuk dua tiket saja. Tiket masuk yang didapat hanya Rp 95.000 pada Senin-Jumat dan Rp 135.000 pada akhir pekan. Sementara, normalnya untuk kunjungan di Senin-Jumat Anda harus mengeluarkan Rp 190.000 dan Rp 270.000 pada hari libur.



General Manager Dufan Agus Sudarno mengatakan mereka harus melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan kunjungan pada masa tinggi dan rendah. Salah satunya dengan berbagai wahana baru dan promosi. Setiap bulan, tuturnya, akan selalu ada promosi yang dilakukan untuk mencapai target kunjungan 2,5 juta orang sepanjang tahun ini.



"Yang pasti kita selalu berinovasi dan melakukan promosi setiap bulannya," ujarnya di sela-sela konferensi pers peluncuran Meet and Greet Hello Kitty di Taman Rekreasi Dufan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2015.



Dia pun menepis anggapan bahwa Dufan adalah taman rekreasi dengan segmen remaja karena memiliki sejumlah wahana yang memacu adrenalin. Padahal, tuturnya, dari 29 wahana yang ada, 16 di antaranya ditujukan untuk keluarga yang ingin berekreasi. Sebagai contoh, dia menyebut wahana Ice Age dan Hello Kitty Adventure--yang menjadi wahana ke-29 di Dufan--sebagai wahana yang bisa dinikmati oleh siapa saja, terutama anak-anak.



"Dufan itu bukan hanya untuk remaja karena ada Hysteria. 16 wahana itu segmennya keluarga. Seperti, Ice Age, Hello Kitty Adventure dan Alap-Alap," katanya.



