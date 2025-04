Mau Makan Separuh Harga di Hotel Mewah, Ayo Kenakan Busana Batik!

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Tahun ini hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, turut memeriahkan perayaan hari Kartini dengan melakukan promo makan siang di Asia Restaurant.(Baca:Persahabatan 5 Perempuan Ini Hadirkan Butik Busana Muslim)



Cluster Director of Marketing Communications for The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan & JW Marriott Hotel Jakarta, Adeza Hamzah, mengatakan dalam rangka memperingati Hari Kartini, The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan bekerjasama dengan sebuah brand kosmetika premium internasional, BOBBI BROWN, untuk mempersiapkan sebuah promosi makan siang menarik khusus wanita. "Promosi ini akan dilakukan di Asia Restaurant yang terletak di lobby hotel dan khusus pada hari Jumat 21 April 2017," kata Adeza dalam siaran pers, Ahad, 16 April 2017.



Adeza menjelaskan makanan di Asia Reataurant biasanya dijual dengan harga Rp 384.780 net per orang. Namun, pada hari kartini nanti, Asia Restaurant memberikan potongan 50 persen bagi wanita yang mengenakan busana bernuansa batik.(Baca: Ingin Sukses Berinvestasi,Simak 6 Tips Penting ala Ashton Kucher!)



"Jadi, dengan potongan tersebut, makan siang hanya dengan harga Rp 192.390 nett. Harga itu sudah termasuk minuman seperti es teh tawar, manis dan iced lemon tea," ujarnya.



Tak hanya itu, seluruh wanita yang bersantap makan siang juga akan mendapatkan demo make up gratis dari Bobbi Brown. "(Demo make up) dimulai dari pukul 11.0) sampai selesai," kata dia.



AFRILIA SURYANIS

Baca Juga:

Jalan Pintas Agar Usaha Menurunkan Berat Badan Lebih Mudah

Apa Saja yang Mesti Ada dalam Bekal Anak Anda Saat ke Sekolah?