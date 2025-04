Memelihara Keasrian Pulau Kelapa Dua dengan Bank Sampah

Di samping mengingatkan akan dampak baiknya memilah sampah terhadap lingkungan tempat mereka tinggal, tak lupa mereka sampaikan bahwa tumpukan sampah tersebut juga memiliki nilai ekonomis. Nuryanah memaparkan terdapat perbedaan nilai tukar untuk jenis limbah yang berbeda. “Tergantung jenis. Kalau untuk botol plastik bersihnya Rp 1.500 per kilo, kalau sudah dipilah itu kami belinya Rp 2.500,” katanya.

Sementara itu, untuk sampah besi dihargai Rp 2.000 untuk setiap kilogramnya. Namun, apabila masyarakat memiliki inisiatif membawa rongsok besi yang mereka miliki secara mandiri, bank sampah akan memberi imbalan dengan membayar lebih menjadi Rp 2.500 per kilogram. “Kalau yang paling tinggi harganya itu sampah aluminium, kami belinya Rp 7.000 per kilo. Nah, yang murah itu kardus, Rp 500 per kilo,” tutur perempuan 34 tahun itu.