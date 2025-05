Menariknya Gadget Ber-Body Art Ala HTC

TEMPO.CO, Jakarta -HTC menggandeng supermodel dunia Jourdan Dunn untuk mengkampanyekan smartphone HTC One M9 edisi terbatas yang dihiasi desain body art para selebriti dunia, HTC INK.



Jourdan Dunn merupakan sosok yang ideal untuk mendukung peluncuran perdana kampanye produk premium HTC Limited Edition yang terinspirasi gaya dan kecenderungan dunia fashion saat ini yang menggandrungi body art, kata HTC Indonesia dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Senin.



Terlebih lagi, Jourdan Dunn merupakan sosok selebriti papan atas dunia yang memiliki cita rasa fashion yang unik dengan sentuhan street style, serta memiliki kecintaan yang tinggi akan body art.



Edisi HTC INK Jourdan ini akan menampilkan desain HTC One M9 berbalut brushed-metal dengan sentuhan akhir dua tone warna unik yang terinspirasi oleh karya cipta seni sejati yang ditorehkan oleh para seniman perhiasan dunia dalam bentuk replika temporary metallic body art.



Ukiran desain yang akan diukirkan pada bagian belakang perangkat HTC One M9 Limited Edition edisi Jourdan Dunn ini merupakan rancangan Cally-Jo Pothecary, seorang seniman yang juga telah membuat lukisan tangan henna-style untuk Rihanna.



Jourdan Dunn, oleh HTC, sekaligus ditujuk sebagai ambassador global pertama untuk HTC INK.



“Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari kampanye HTC INK ini. Saya begitu antusias untuk bisa menyaksikan bagimana semua orang dapat menyandang HTC One M9 milik mereka yang berbalutkan karya seni indah yang terinspirasi oleh body art saya,” kata Dunn.



CEO HTC, Cher Wang, mengatakan,“Body art yang unik dan menawan merupakan salah satu bentuk ekspresi gaya dan jati diri manusia yang tercermin dalam setiap gaya busana, tata rambut, atau bahkan smartphone yang mereka gunakan."



Wang mengklaim bahwa HTC merupakan satu-satunya brand smartphone yang mengusung body art sebagai wujud penegasan komitmen HTC yang tinggi dalam mendukung aktualisasi diri, yang tercermin dalam setiap balutan desain menawan dan berkelas yang selalu HTC hadirkan.



"Dengan menggandeng Jourdan Dunn, kami akan semakin memantapkan kepemimpinan kami di industri, terutama kepemimpinan kami dalam menciptakan tren serta teknologi yang semakin manusiawi dan personal,” kata Wang menambahkan.



ANTARA