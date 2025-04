Mengatur Berat Badan? Christian Bale Jagonya, Intip Triknya

TEMPO.CO, Jakarta - Christian Bale tampak berbeda dengan bobot badannya yang naik drastis untuk peran mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney dalam film biopik "Backseat".



Aktor yang biasanya berperawakan proporsional itu mengungkapkan metodenya dalam menaikkan berat badan.



Mengutip news.com.cu, Bale mengungkapkan rahasia di balik perubahan dramatisnya, "Saya makan pai banyak sekali," katanya di Festival Film Internasional Toronto.



Bale (43) adalah aktor yang dikenal kerap mengubah bentuk tubuhnya demi sebuah peran.



Tahun 2000, dia tampil dengan tubuh berotot sebagai Patrick Bateman di "American Psycho".



Salah satu transformasi fisik paling terkenal Bale terjadi pada 2004, ketika dia berakting sebagai pria insomnia dalam "The Machinist". Tubuhnya ceking, dia kehilangan 28 kg dan berat badannya menjadi 54 kg, dengan diet apel, tuna dan rokok selama empat bulan sebelum syuting.



Setelah pengambilan gambar "The Machinist" selesai, aktor itu punya waktu enam bulan untuk kembali membuat berat badannya bertambah lagi dan berotot demi peran di film "Batman Begins".



