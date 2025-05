Menikmati Mie dengan Bumbu Racikan di WhatsUp Cafe

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsUp Cafe mengusung tagline "The Next Level of Indomie". Kafe yang digagas Ayu Zulia Shafira dan Valentino Ivan ini menghadirkan menu andalan yang terbuat dari bahan dasar mi.



Sebuah kafe dengan konsep unik hadir di pinggir Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Bukan sekadar menyajikan mie instan seperti di warung kebanyakan, WhatsUp Cafe meracik sendiri bumbu untuk mi instan dengan berbagai variasi (tidak memakai bumbu dari pabrikan).



Ada beberapa menu andalan di cafe ini, sebut saja Indomie Black Pepper Beef, Indomie Carbonara, Kebab Indomie, Indomie Tom Tam, dan Indomie Burger Steak. Selain mie, tempat ini juga menyediakan roti bakar serta aneka sajian nasi. Mulai dari nasi ayam rica-rica, nasi sapi lada hitam, dan nasi goreng spesial.



Untuk minuman, pengunjung bisa mencicipi kesegaran yoghurt mango leci, magic soda, dan aneka yoghurt. Di luar itu, ada juga signature dish WhatsUp Cafe yang bernama uwel-uwel, yaitu donat yang disajikan dengan selai dan es krim.



Kafe yang bisa menampung 200 orang ini dirancang untuk membuat pengunjungnya betah berlama-lama di dalamanya. Selain makan, mereka yang datang juga bisa meminjam berbagai jenis permainan, seperti uno stacko, uno card, Ludo, Othello, ular tangga, dan catur.



TABLOIDBINTANG



